Juve, Alex Sandro uomo Scudetto: nessuno come lui in Serie A! I numeri 

Il difensore della Juve, Alex Sandro, ha trovato contro la Fiorentina il decimo gol in Serie A: i suoi numeri lo confermano uomo Scudetto

La Juventus ha conquistato sabato pomeriggio l’ottavo Scudetto di fila della sua storia. I bianconeri hanno ottenuto il titolo dopo aver battuto per 2-1 la Fiorentina tra le mura dell’Allianz Stadium. Il gol decisivo è stato quello di Pezzella, ma a pareggiare i conti ci ha pensato un certo Alex Sandro.

Il difensore bianconero ha trovato il suo 10° gol in Serie A. Un gol che non trovava dal 18 aprile del 2018 contro il Crotone. La rete contro i Viola ha confermato il record di Alex Sandro. A partire dal suo esordio in Serie A (settembre 2015), il brasiliano è stato il difensore che ha preso parte attiva a più gol in campionato: ben 23 (10 gol e 13 assist).