Juve-Allegri: i dubbi di Agnelli sono legati al Fair Play Finanziario 

Nelle prossime settimane si conoscerà meglio il futuro di Allegri sulla panchina della Juve: i dubbi sono legati al Fair Play Finanziario

Juve–Allegri, sarà addio a fine stagione? Nelle ultime settimane si è parlato molto della questione relativa al rinnovo di contratto di Massimiliano Allegri. Il contratto del livornese è in scadenza il 30 giugno del 2020 e, per rinnovarlo, Allegri chiede cifre superiori ai 7.5 milioni percepiti attualmente.

Agnelli, attualmente, non può permettersi di aumentargli il contratto. Il motivo è legato al Fair Play Finanziario. L’ingaggio di Allegri e dello staff pesano infatti a bilancio per circa 15 milioni di euro. Cifre che pesano in un bilancio provato dall’arrivo di Ronaldo la scorsa estate.