Juve, la ricetta del successo inglese secondo Allegri: «Soldi e tattica»

Juve, Allegri in conferenza stampa spiega il perché del successo inglese in Europa: «Hanno soldi e ora anche la tattica»

Sono sufficienti due parole, a Massimiliano Allegri, per spiegare il successo riscosso in Europa dalle inglesi nel corso della stagione. Una stagione che vivrà il proprio apice con Liverpool-Tottenham in finale di Champions e con Arsenal-Chelsea in quella di Europa League. Il tecnico bianconero si è soffermato sull’argomento a margine della sconfitta della sua Juve ieri sera a Roma.

Incentrando la sua analisi, appunto, su due semplici parole. «Soldi, perché in questo momento in Premier i club hanno disponibilità molto importanti. E tattica, campo nel quale il campionato inglese è cresciuto molto: basta pensare che le cinque migliori squadre hanno cinque tecnici stranieri».