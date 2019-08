Juve, Amoruso su Dybala: «Non può pensare di restare e non giocare»

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato della situazione Paulo Dybala provando a consigliare l’argentino

Sulle onde di Radiobianconera nel corso di Terzo Tempo, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato del caso Paulo Dybala alla Juve. Ecco le sue parole.

«La società deve fare gli interessi di tutti i calciatori. Credo che Sarri sia stato chiaro con Dybala. Quando si è alla Juve si vince e si fa fatica ad andare via, ma è chiaro che in questo momento Dybala non può pensare di restare lì e non giocare. Credo che alla fine si convincerà, anche perché ha squadra importanti che lo stanno seguendo. Restare lì e non giocare non conviene a nessuno, in primis a lui. È giovane e forte, sono certo che troverà una soluzione interessante dal punto di vista professionale. Oggi credo che quello inglese sia il campionato d’avanguardia, ogni anno ci sono 5-6 squadre che si giocano lo Scudetto. Professionalmente l’esperienza in Inghilterra sarebbe molto importante per lui”»