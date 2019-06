Juve, aria di cambiamenti: ecco il favorito per la panchina dell’Under 23

La Juve Under 23 pronta a cambiare allenatore: ecco chi raccoglierà l’eredità lasciata da mister Zironelli

In casa della Juventus si respira aria di cambiamento. La prima squadra ha il nome del nuovo allenatore, dopo l’interruzione dei rapporti con Allegri: Maurizio Sarri è stato annunciato nella giornata odierna.

Per quanto riguarda la Juve Under 23, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il favorito per la panchina sarebbe Alessio Dionisi dell’Imolese. Il tecnico raccoglierebbe l’eredità lasciata da mister Zironelli.