Juve, arriva de Ligt? Rugani potrebbe finire sul mercato

Matthijs de Ligt potrebbe arrivare alla Juventus. Che fine farà Daniele Rugani? Il difensore potrebbe partire

L’arrivo di Maurizio Sarri alla Juve potrebbe servire per rigenerare Daniele Rugani, allenatore che lo voleva a Napoli e al Chelsea ma l’eventuale acquisto di Matthijs de Ligt farebbe scalare il difensore italiano a quarta scelta.

Secondo La Gazzetta dello Sport, non è da escludere la cessione di Rugani, nonostante il rinnovo in dirittura d’arrivo: l’eventuale acquisto di de Ligt potrebbe far finire sul mercato il difensore italiano classe ’94.