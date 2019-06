Juve, assalto a Szoboszlai: possibile sinergia con il Genoa

Dominik Szoboszlai potrebbe diventare uno dei nuovi colpi di mercato della Juventus. Possibile sinergia con il Genoa

Affare in sinergia Juve–Genoa? Secondo La Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbe messo nel mirino il centrocampista classe 2000 Dominik Szoboszlai, di proprietà del Salisburgo.

Il promettente centrocampista potrebbe lasciare l’Austria per approdare in Italia. Previsto un incontro tra la Juve e gli austriaci. Al summit potrebbe partecipare anche il Genoa per un’operazione in sinergia. Juve e Genoa programmano una nuova operazione congiunta.