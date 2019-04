Juve, dopo l’uscita in Champions per mano dell’Ajax, i bookmarkers quotano l’addio di Cristiano Ronaldo – FOTO

L’uscita dalla Champions League per mano dell’Ajax, è stato un duro colpo per la Juventus. La stagione, che si annunciava come trionfale, si avvia a concludersi con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo e della Supercoppa Italiana, ma col fallimento in Champions e in Coppa Italia.

Cristiano Ronaldo è il grande deluso e secondo gli analisti di Stanleybet un suo addio non sarebbe da escludere. In foto le quote della prossima squadra di Ronaldo. La Juve può comunque stare tranquilla, conscia del fatto che il campione portoghese cercherà la rivincita nella prossima stagione, sempre con la maglia bianconera.