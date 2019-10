Juve Bayer Leverkusen: Higuain e la crescita nella ripresa

Higuain è molto cresciuto nella ripresa di Juve Bayer Leverkusen. L’attacco ha mostrato più fluidità e mobilità

Contro il Bayer Leverkusen, la Juve ha attaccato in modo più diretto rispetto alle ultime uscite. Più che un prolungato palleggio tra le linee, si cercava l’immediata verticalizzazione per le punte, sfruttando le titubanze dei 3 difensori tedeschi in queste circostanze.

Nella ripresa gli spazi sono però aumentati, con la Juve che ha trovato più facilmente l’uomo tra le linee. Si vede nella slide sopra, con De Ligt che ha una soluzione di passaggio comoda per Ronaldo. Higuain si è esaltato nella ripresa, dimostrando più mobilità rispetto alla prima frazione: si defilava parecchio, nella ripresa si è vista molta interscambiabilità tra le punte.