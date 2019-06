Juve in Borsa: calo dopo il picco di venerdì, esaurito l’effetto Guardiola? Le azioni cedono il 2,48% a 1,494 euro

Effetto Guardiola già esaurito per la Juventus? Come riportato da Calcio&Finanza le azioni del club bianconero hanno ceduto il 2,48% a 1,494 euro in avvio di seduta, in un mercato che cede lo 0,33%. Un netto downgrade rispetto al picco di venerdì scorso, coinciso con l’esplosione delle indiscrezioni su un possibile approdo di Pep Guardiola sulla panchina bianconera.

In giornata tutte le principali testate danno Maurizio Sarri iper favorito per succedere a Massimiliano Allegri, con la Borsa che ha registrato il calo di probabilità di vedere Guardiola alla guida della Juventus nella stagione 2019/20.