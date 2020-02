Juve Brescia, la prima volta di Balotelli all’Allianz Stadium

Juve Brescia sarà una partita fondamentale per Mario Balotelli, che giocherà la sua prima partita all’Allianz Stadium

Sarà la prima volta di Mario Balotelli all’Allianz Stadium. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Supermario scenderà in campo nell’impianto bianconero per la sua prima volta in carriera.

Non sarà una partita facilissima per il Brescia che dovrà fare a meno di ben sei elementi. Non ci sarà nemmeno Sandro Tonali, il centrocampista nel mirino dei bianconeri non è riuscito a recuperare in tempo per la sfida di questo pomeriggio.