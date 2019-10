Juve, Buffon: «Ritorno? Sentivo il richiamo di casa. Su CR7…»

Juve, Buffon parla del ritorno in bianconero e di Ronaldo: «Sentivo il richiamo di casa, ho deciso di tornare per tanti motivi. Su CR7…»

Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Gigi Buffon ha parlato a tutto tondo della Juve e del suo ritorno in maglia bianconera. Ecco le sue parole:

«Quando ne parlai con il presidente Agnelli, mi rispose che in effetti poteva essere una parentesi positiva quella del Psg. A un certo punto però, ripensando alla mia famiglia, sentii il richiamo di casa. Non bastavano due weekend al mese, capivo che la stavo penalizzando. Perciò decisi di tornare a Torino, ma anche per altre motivazioni. Ronaldo? Dopo quella rovesciata, gli chiesi in campo quanti anni avesse e sorridendo rispose: ‘33, non male vero?’. Pensai: ‘guarda questo figlio di…‘ (ride, ndr). Se non li puoi combattere, unisciti a loro».