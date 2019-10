Juve, Buffon sarà nominato ambasciatore ONU per il World Food Program

Juve, Buffon sarà nominato nuovo ambasciatore ONU per il World Food Program, organismo che cura le emergenze alimentari

Nuovo riconoscimento per Gigi Buffon. Il portiere della Juve, tornato a Torino in questa estate, sarà nominato Ambasciatore ONU dello United Nations World Food Program, come riportato da Tuttosport.

L’organismo si occupa di far fronte alle emergenze alimentari e fornisce assistenza a oltre 90 milioni di persone colpite da conflitti, disastri e catastrofi ambientali. Ruolo di responsabilità quindi per Buffon, che non si tira mai indietro di fronte a questo tipo di impegni.