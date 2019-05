Joao Cancelo piace tantissimo a Pep Guardiola che arriverebbe a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni

Potrebbe durare appena un anno l’avventura di Joao Cancelo alla Juve. Il terzino portoghese piace, infatti, a Guardiola che apprezza le qualità dell’ex Inter sia in fase di spinta che in quella difensiva.

La richiesta della Juve è ovviamente molto alta visto che Cancelo arrivò 12 mesi fa per una quarantina di milioni. Cifra che non spaventa il Manchester City, pronto a mettere sul piatto 60 milioni per assicurarsi il portoghese.