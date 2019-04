Juve, Cancelo scherza con Nicolussi: «Sei troppo scarso!» – VIDEO

“Sfida aperta” tra il nuovo prospetto della Juventus Nicolussi e Joao Cancelo. Il portoghese scherza:«Sei troppo scarso» – VIDEO

Simpatico siparietto alla Continassa. Hans Nicolussi Caviglia e Joao Cancelo, nonostante il giorno libero concesso da Max Allegri, si sono ritrovati al centro sportivo.

I due giocatori, che non sono scesi in campo durante Cagliari-Juventus, hanno scherzato tra loro facendo riferimento ad una sfida personale. Cancelo ha ribattuto così alle prese in giro del classe 2000 «Sei troppo scarso! Chi ha vinto?». Ecco il video: