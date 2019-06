Juan Familio Castillo, giovane esterno d’attacco, potrebbe lasciare il Chelsea per la Juve: sarà la carta per liberare Sarri?

La Juve e Maurizio Sarri si avvicinano. Il tecnico del Chelsea andrà via dall’Inghilterra e i bianconeri sono in pole. Il club londinese vorrebbe un indennizzo e secondo Tuttosport la Vecchia Signora potrebbe pagarlo in maniera ‘indiretta’.

La Juve potrebbe acquistare un giocatore del Chelsea. Si parla di Emerson Palmieri ma il blocco del mercato impedirebbe ai Blues di trovare un sostituto all’altezza. E’ spuntato il nome di Juan Familio Castillo, esterno classe 2000 delle giovanili che piace da tempo a Paratici e che potrebbe giocare nella Juve Under 23.