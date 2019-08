Juve, ceduto Luca Pellegrini al Cagliari: il comunicato ufficiale 

Con un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto la cessione di Luca Pellegrini al Cagliari: i dettagli della trattativa

Juventus e Cagliari hanno perfezionato la trattativa riguardante Luca Pellegrini. Il club bianconero ha comunicato in via ufficiale la sua cessione in Sardegna fino al 2020.

Ecco la nota apparsa sul sito: «Il calciatore Luca Pellegrini disputerà la prossima stagione al Cagliari. E’ stato infatti perfezionato l’accordo con la società rossoblu, che prevede la cessione del laterale, classe 1999, in prestito, fino al 30 giugno 2020».