Juve, nuovo video in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions contro l’Ajax: la carica dei bianconeri guidati da Ronaldo – VIDEO

Gli occhi della Juve sono sempre più puntati sulla Champions. Per la conquista matematica dell’ottavo scudetto consecutivo manca solo un punto, e l’obiettivo Champions dipende tutto dal ritorno dei quarti contro l’Ajax.

La società ha pubblicato sui social un video motivazionale, che spinge ad andare oltre. Il personaggio principale, neanche a dirlo, è Cristiano Ronaldo: in primo piano il suo gol contro l’Ajax, accompagnato dall’hashtag #GETREADY TO GO THROUGH.