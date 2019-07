Juve, che colpi a centrocampo. Sette giocatori per 65 milioni!

Juve, il centrocampo è attualmente completo. Sette giocatori in mediana per “appena” 65 milioni di euro spesi

Negli ultimi anni è stato molto apprezzabile il lavoro della Juve nell’accaparrarsi molti talenti a parametro zero. Il centrocampo è sicuramente il reparto che più ha beneficiato di queste manovre. Agli ormai noti nomi di Pogba, Pirlo si sono aggiunti in questa sessione Ramsey e Rabiot. Si arricchisce in tal modo la batteria di mediani presenti in rosa, arrivando a sette.

La qualità è cresciuta notevolmente con gli ultimi due innesti, che si vanno ad aggiungere a profili del calibro di Khedira, Pjanic, Emre Can, Matuidi, Bentancur. La particolarità è rappresentata da quanto ha speso la società per mettere su questo fortissimo reparto. Si parla di “appena” 65 milioni circa. Cifra maturata dalle spese portate avanti per Pjanic (30 milioni), Matuidi (circa 25) e Bentancur (circa 12). Tre giocatori su sette sono stati pagati, gli altri quattro protagonisti hanno sposato la causa Juve senza costringere la società a esosi esborsi economici.