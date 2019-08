Juve, Chiellini: «Squadra di uomini veri, Parma pericoloso»

Giorgio Chiellini festeggia al termine della vittoria della Juve al Tardini contro il Parma. Ecco le parole del capitano bianconero

Giorgio Chiellini sottolinea la buona prestazione della Juventus, vittoriosa in casa del Parma all’esordio stagionale in A. Ecco le dichiarazioni a Sky Sport.

VITTORIA CON CLEEN SHEET – «Non abbiamo preso gol dopo un pre-campionato così così e dopo un finale di stagione l’anno scorso in cui avevamo staccato. Questa squadra è fatta di uomini veri, e oggi l’abbiamo dimostrato. In casa il Parma è pericoloso, e abbiamo fatto una partita tosta e complicata».

SARRI – «La sua assenza è relativa oggi, la sentiamo di più in settimana. Il mister dovrà essere orgoglioso, perché la squadra si è sempre allenata con grande dedizione. Anche lui è consapevole che non succede dall’oggi al domani assimiliare i suoi principi. Vincere in questi momenti è nel DNA di questa squadra e non si deve perdere».

NUOVI ARRIVI – «Sono cambiate tante facce dentro la Continassa e anche il modo di allenarsi. Lo facciamo con grande entusiasmo e grande apertura perché l’obiettivo comune è sempre lo stesso».