Juve, Conte ancora irraggiungibile per Allegri: un altro record sfumato

Allegri vince il quinto scudetto consecutivo ma non riesce mai a superare Antonio Conte. Anche quest’anno la Juve non supererà i 102 punti

Con lo scudetto già in tasca, la Juve ha cercato motivazioni nei record da infrangere. Tuttavia, uno dei più importanti è sfumato proprio questa sera. Il pareggio con l’Inter interrompe il sogno bianconero di superare i 102 punti conquistati da Conte nella stagione 2013/2014.

Ci ha pensato l’eurogol di Nainggolan a fermare l’impresa della Juventus. Il pareggio di Cristiano Ronaldo non basta a completare la remuntada. Sarebbe servito bottino pieno per infrangere il record dell’ex tecnico bianconero. Per il quinto anno consecutivo, quindi, Allegri non raggiunge Conte.