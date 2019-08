Juve, i convocati per l’Atletico: Ramsey dà forfait. L’elenco

Juve, diramata la lista dei convocati per la sfida contro l’Atletico Madrid a Stoccolma: Aaron Ramsey escluso

Filtrava ottimismo in casa Juve fino a un paio di giorni fa, quando Ramsey si era aggregato al gruppo.

Tuttavia, la società bianconera ha deciso a sorpresa di non convocare il gallese in occasione della sfida valida per l’International Champions Cup a Stoccolma, contro l’Atletico Madrid. Si attendono notizie dalla Juventus sulle condizioni del giocatore.

Ecco i convocati di mister Sarri per Juventus-Atletico Madrid.