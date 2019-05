Juve, dallo spogliatoio: «Domenica giochiamo per lui». La reazione dei giocatori alla notizia dell’addio di Massimiliano Allegri

Nel suo editoriale su Sportmediaset, Sandro Sabatini racconta così la reazione dello spogliatoio bianconero alla notizia dell’addio di Massimiliano Allegri.

L’ADDIO – «Ad Allegri è successo mentre i giocatori, lo staff e tutti gli altri accompagnavano con un applauso l’imbarazzo di un momento. Imbarazzo tenero e abbastanza insolito, per un allenatore che avevano conosciuto sempre schietto e spesso scherzoso, a volte incazzato ma quasi mai imbarazzato. Un paio di giocatori hanno detto “ce ne andiamo anche noi”. Altri hanno pensato, in segreto, “meglio così”. Succede. Anche nei migliori spogliatoi. Ma qualcuno ha sentito Ronaldo sussurrare “domenica giochiamo per lui”. E lui è l’uomo che dopo l’allenamento s’è diretto nella sala dove era atteso da Agnelli, Nedved e Paratici. E dove gli è toccato ascoltare poche parole. Formali ma affettuose. O forse affettuose ma formali. Insomma, più o meno è lo stesso».