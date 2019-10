Juve, De Ligt confessa: «All’Ajax mi sentivo invincibile, ora è diverso»

Juve, De Ligt confessa: «All’Ajax mi sentivo invincibile, adesso è diverso. Credo sia normale, posso solo continuare a lavorare»

Matthijs De Ligt non ha avuto un inizio di stagione brillantissimo con la Juve. Qualche errore di troppo per la giovane stella che tuttavia, gara dopo gara, sta dimostrando il suo potenziale. Di questo ha parlato lui stesso ai microfoni di Fox Sports Olanda. Le sue parole:

«Non è un discorso di forma fisica, forse all’Ajax mi sentivo invincibile, ora è diverso, ma credo sia normale perché per me è tutto nuovo, ma sto migliorando e non sono preoccupato. Sto giocando, giocare per me è la cosa più importante e alla fine sono sicuro che andrà tutto bene e che la stagione sarà positiva. Tutto quello che posso fare è continuare a lavorare duramente e fare del mio meglio, cercando di imparare dai miei compagni».