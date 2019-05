Juve, Demiral: cosa porta ai bianconeri il difensore turco

Che cosa porta Merih Demiral alla Juve. Il difensore ex Sassuolo ha fatto molto bene negli ultimi mesi

Merih Demiral è una delle sorprese della seconda parte di stagione. Dopo aver esordito con la Spal, De Zerbi non ha più tolto il turco dalla sua difesa. Il nuovo difensore della Juventus è dominante dal punto di vista fisico (duelli aerei compresi), solo apparentemente lento e bloccato.

In realtà, è molto coraggioso e aggressivo nelle uscite, si spinge in posizioni piuttosto alte del campo. Insomma, più simile a Chiellini che non a Bonucci. Ha margini di miglioramento nella gestione del possesso.