Juve, i distacchi abissali accumulati in otto anni: rompe quota 700 punti, solo il Napoli si avvicina, Inter e Milan lontanissime – VIDEO

La Juve ha dominato in questi otto anni di vittorie, e l’impressione è che possa farlo per ancora tanti anni. Il divario mostrato in questa stagione è eclatante: nessuna squadra ha mai impensierito realmente i bianconeri.

In questi otto anni la Juve ha portato a casa altrettanti scudetti. Nella classifica totale delle otto stagioni, la Juve ha accumulato 724 punti, il Napoli si ferma a quota 606, mentre il distacco con Inter e Milan è abissale: oltre 200 punti.