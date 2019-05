Juve, Dybala ringrazia Allegri: «Mi hai insegnato a vincere» – FOTO

L’attaccante della Juve, Paulo Dybala, ha voluto ringraziare Allegri degli anni passati insieme attraverso un post social – FOTO

Massimiliano Allegri non sarà più il nuovo allenatore della Juventus per la prossima stagione. Dopo la conferenza stampa delle 14 nella quale han parlato Allegri e Agnelli per annunciare il motivo della loro separazione, Paulo Dybala ha voluto ringraziare il tecnico attraverso un post social.

Ecco le sue parole: «Grazie mister per questi magnifici 4 anni dove mi hai insegnato soprattutto a vincere! Ti auguro il meglio ovunque tu andrai!» Ecco la foto