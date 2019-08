Juve, Dybala si allena a casa in attesa di conoscere il suo futuro – FOTO

L’attaccante della Juve, Paulo Dybala si allena a casa in attesa di conoscere il suo futuro tra Torino e Manchester – FOTO

Tramite una stories postata su Instagram l’attaccante della Juve, Paulo Dybala, ha mostrato come si stia allenando a casa in attesa di conoscere il suo futuro, in bilico tra Torino e Manchester.

Come fa notare il giornalista di juventusnews24.com, Giovanni Albanese, Dybala sta usando lo stesso pallone utilizzato dai compagni della Juventus in preparazione con Sarri alla Continassa.