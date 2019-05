Juve e Napoli, oggi le premiazioni per Ronaldo e Koulibaly

La Lega di Serie A premierà oggi sul campo Ronaldo e Koulibaly, rispettivamente miglior giocatore e miglior difensore dell’anno

Cristiano Ronaldo è il miglior giocatore della Serie A, Kalidou Koulibaly invece è stato premiato come miglior difensore del campionato. Si terranno oggi a Torino e a Napoli le premiazioni sul campo di Ronaldo e Koulibaly, i migliori secondo le classifiche stilate da EY sulla base delle rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.

I due calciatori riceveranno il trofeo prima dell’inizio delle sfide Juventus-Atalanta e Napoli-Inter. All’Allianz Stadium sarà il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè a consegnare il premio all’attaccante portoghese: «Quest’anno abbiamo ammirato da vicino le gesta di Ronaldo, un fuoriclasse che ha fatto la differenza in tante gare di campionato e ha deciso la sfida col Milan in Supercoppa – ha detto il Presidente della Lega Serie A -, sarà un piacere premiarlo, sulla base del suo esempio spero che altri grandi calciatori possano arrivare in Italia per giocare nel nostro campionato».

Al San Paolo ci sarà invece Simone Fugazzotto, l’artista che pochi giorni fa ha dipinto tre quadri durante la Finale di TIM Cup allo stadio Olimpico per diffondere un messaggio di uguaglianza e fratellanza, a celebrare il valore di Kalidou Koulibaly: «Sono onorato che Lega Serie A mi abbia scelto proprio per premiare il campione del Napoli – ha commentato Simone Fugazzotto – ero a San Siro qualche mese fa quando fu vittima di cori razzisti e quell’episodio è stato fonte di ispirazione per le mie opere, per affermare che le persone si identificano per quello che fanno, non certo per il colore della pelle».