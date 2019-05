Juve, ecco Portanova: è lui il tuo «nuovo Zaniolo?». Il talento bianconero classe 2000 convocato per la prima volta da Allegri

C’è una prima volta per tutto, anche e soprattutto per le cose che aspetti da molto tempo. Ovvero per le prime volte speciali. Come quella che si appresta a vivere Manolo Portanova, centrocampista classe 2000 della Juventus Primavera convocato per la prima volta in Serie A nell’ultima di Massimiliano Allegri con la Juve.

Dopo tanti sforzi, 12 gol e 7 assist e l’esordio in Serie C con la Juventus U23, il figlio d’arte è pronto a prendersi il red carpet del massimo campionato. Il sogno dell’esordio è lecito, l’accostamento – di quelli importanti – è invece opera dell’agente Matteo Materazzi. Così a Radio Bianconera appena qualche settimana fa: «A gennaio c’erano diverse squadre che erano interessate a lui. Io mi auguro possa aggregarsi alla grande squadra e fare un percorso alla Zaniolo. Poi l’ultima parola spetta alla Juve».