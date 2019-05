Juve, prima convocazione per Portanova. Chi è il talento della Primavera

Alla scoperta di Manolo Portanova, il giovane della Primavera convocato per la prima volta in prima squadra da Massimiliano Allegri

Le ultime giornate di campionato sono spesso l’occasione per lanciare giovani talenti. Lo ha sempre fatto Max Allegri, che continua la tradizione in quest’atto finale contro la Sampdoria. Il tecnico, nella sua ultima lista dei convocati, ha inserito Manolo Portanova, calciatore della Primavera della Juventus. Figlio di Daniele, solido difensore che ha vestito le maglie tra le altre di Siena, Bologna e Genoa, indossa la maglia bianconera dal 2017.

Agisce da interno di centrocampo, e ha spiccate doti offensive. Portentosi stacchi di testa e puntuali inserimenti gli hanno permesso di registrarsi sul tabellino per ben 9 volte in campionato, a cui si aggiungono due marcature in Youth League. Nulla è passato inosservato ad Allegri, che ha deciso di premiarlo con la convocazione. Stare seduto a fianco dei campionissimi bianconeri durante il match con la Samp rappresenterà per lui già una grande soddisfazione. Calcare per qualche minuto il campo, tuttavia, è un pensiero che inevitabilmente ci sarà.