Juve, Emre Can e i dubbi di Sarri su come utilizzarlo

Nuovo allenatore, nuovo utilizzo. Proviamo ad analizzare come Sarri impiegherà Emre Can nel centrocampo della Juve

Nella sua prima stagione alla Juve, Emre Can si è rivelato un eccezionale terzo di difesa, faticando però quando impiegato come centrocampista. Dato per scontato l’impiego di Pjanic davanti alla difesa, c’è qualche dubbio sull’utilizzo del tedesco.

Se come mezzala sarebbe nel complesso adatto per la difesa proattiva di Sarri, palla al piede le incognite sono maggiori. Can deve avere tanto campo davanti a sé, fatica quando viene servito in spazi stretti. Per giocare mezzala, dovrebbe migliorare sia nelle ricezioni che nella tecnica sul breve.