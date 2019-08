Sta rimbalzando la voce secondo cui Emre Can possa addirittura lasciare la Juve. C’è qualche dubbio sulla sua compatibilità col calcio di Sarri

In queste ultime ora è rimbalzata la possibilità che Emre Can possa essere un sacrificio di mercato. Nel calcio di Sarri, i centrocampisti partecipano molto alla costruzione, devono formare triangoli associandosi coi compagni, giocare a pochi tocchi e essere precisi nella distribuzione anche in spazi stretti.

Per quanto Emre Can abbia le doti giuste per rendere la Juve più efficiente nel difendere in avanti, oggi appare un po’ troppo macchinoso palla al piede per i compiti che chiede Sarri. Nel caso rimanga, sarà interessante la sua evoluzione tattica. Di certo, c’è qualche dubbio sulla sua funzionalità nel calcio di Sarri.