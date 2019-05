Juve, Emre Can e le prove da difensore in non possesso

Diversi esperimenti tattici per la Juve. Allegri in queste settimane ha provato Emre Can difensore anche senza palla.

Se contro l’Atlético Madrid Emre Can aveva fatto sì il terzo difensore di destra in fase di possesso ma il vertice basso senza palla, Allegri sembra convinto dal provarlo difensore anche in una linea a 5.

Nei primi minuti della partita con l’Inter (lo si vede nella foto), la Juve si è difesa con un 532 dove Emre Can ricopriva la posizione di terzo difensore centrale. Allegri sta sperimentando molto sul tedesco, vedremo in che posizione lo convincerà di più.