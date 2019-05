Juve, il futuro che è già scritto: blocco Under 17 in finale all’Europeo. Da Tongya a Lamanna, l’Italia di Nunziata ha telaio bianconero

Il futuro che è ancora da scrivere e quello che è già scritto. Non sono bastati due incontri a Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli per definire le linee della Juventus che verrà, ne ha dovuti affrontare invece cinque la Nazionale Under 17 di Carmine Nunziata per approdare all’ultimo atto dell’Europeo di categoria.

La semifinale vinta per 2-1 con la Francia consegna agli azzurrini il pass per la finale contro l’Olanda e alla Juventus la consapevolezza di crescere nel proprio vivaio alcuni dei talenti più fulgidi del nuovo corso azzurro. Il blocco bianconero formato da Francesco Lamanna, Alessandro Riccio, Nikola Sekulov, Micheal Brentan e Franco Tongya – tutti militanti nell’Under 17 di Francesco Pedone – ha rappresentato il vero zoccolo duro di una selezione che ha riportato il sorriso a tutto il movimento. Un raggio di sole che ha bucato persino i nuvoloni densi di mistero che in questi giorni rabbuiano il cielo sulla Continassa.