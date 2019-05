Nicolò Zaniolo nel mirino della Juventus. Fabio Paratici avrebbe incontrato l’agente a Milano ribandendo il suo interesse

La Juve non molla Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma potrebbe andare via a fine stagione. Il rinnovo non è ancora arrivato e le grandi squadre continuano a seguirlo e sono pronte a presentare delle offerte alla Roma.

Secondo Tuttosport, Zaniolo rimane un obiettivo della Juventus. Il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici avrebbe incontrato l’agente a Milano nelle scorse ore, ribadendo l’interesse per il giovane talento classe ’99, pallino della dirigenza juventina.