La Juventus potrebbe cambiare molto in difesa. Piace Cristiano Piccini del Valencia: può essere l’erede di Cancelo

La Juve pensa al futuro. Il club bianconero ha messo nel mirino Cristiano Piccini, terzino destro del Valencia classe 1992, ex Fiorentina e Sporting Lisbona. Il Valencia chiede 20 milioni e Paratici ha incontrato i suoi agenti, Trimboli e Ristori.

Secondo Tuttosport, il laterale destro potrebbe essere una valida alternativa sulla fascia destra per i bianconeri ma potrebbe arrivare in caso di addio di Cancelo. La Juve potrebbe cedere il portoghese al Manchester City per 60 milioni e si sta guardando attorno.