Juve, in Europa nessuna come te: i bianconeri alla pausa da imbattuti

Juve, in Europa nessuna come te: i bianconeri alla sosta per le Nazionali da imbattuti, il lavoro di Sarri inizia a pagare

Juve, in Europa nessuna è come te. Il lavoro di Sarri inizia a pagare eccome: i bianconeri, infatti, tra le big del vecchio continente sono gli unici a non essere ancora incappati in una sconfitta tra campionato e Champions League.

Tutte le grandi rivali della Vecchia Signora in Europa, d’altronde, hanno già perso almeno una volta: dal Liverpool al Manchester City, dal Psg al Bayern Monaco, dal Real Madrid al Barcellona. I bianconeri invece no, e sembrano avere ancora importanti margini di miglioramento.