La Juve di Sarri deve migliorare nel palleggio offensivo. Bernardeschi è uno di quelli che deve fare di più

Oltre alla fase difensiva, la Juve di Sarri deve diventare un pochino più incisiva nell’ultimo terzo di campo. Quando l’Inter si schierava con un blocco medio basso, mancava velocità di esecuzione per creare buchi nella struttura difensiva avversaria. Oltre a ciò, la Juve era spesso troppo compassata, senza inserimenti delle mezzali né sovrapposizioni dei terzini.

Gli attaccanti erano troppo vicini tra loro, con il fronte d’attacco non coperto nel migliore dei modi. Un esempio nella slide sopra: per quanto Bernardeschi sia servito tra le linee, non si creano i presupposti per pungere (anche per un errore tecnico del carrarino). La linea dell’Inter ha letto bene queste situazioni in spazi stretti.