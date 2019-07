La maggiore intraprendenza di Cancelo e De Sciglio in fase difensiva ha migliorato la pressione della Juve. Analisi tattica

Nel post Juve-Inter, Sarri ha detto che i bianconeri nel secondo tempo hanno difeso meglio in avanti aggredendo con più efficacia, coi terzini (Cancelo e De Sciglio) che scivolavano sui loro quinti.

La slide sopra mostra una di queste situazioni. In costruzione, l’Inter allarga su un Candreva abbassatosi per facilitare l’uscita. De Sciglio è però molto bravo a seguire il suo movimento, con un’uscita piuttosto avanzata. In sintesi, la maggiore intraprendenza dei terzini della Juventus ha migliorato la fase di pressione.