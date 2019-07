Juve Inter: Emre Can e le sue certezze in fase difensiva

Emre Can ha avuto un ottimo impatto in Juve-Inter. Pur con qualche difficoltà palla al piede, le sue caratteristiche sono importanti

Finora, Emre Can non è sembrato a proprio agio palla al piede nella Juve di Sarri, con qualche errore tecnico di troppo. Viceversa, il tedesco in fase difensiva ha le caratteristiche giuste per ciò che Sarri chiede alla squadra. E’ bravissimo nella riaggressione e nel difendere in avanti.

Ciò si è visto nel secondo tempo di Juve-Inter, il suo ingresso ha migliorato la riconquista palla dei bianconeri e dato freschezza.