Juve Inter: il pressing di Sarri non funziona ancora perfettamente

Sarri vuole impostare una Juve più coraggiosa nella pressione. Ma vi vuole tempo prima di trovare un equilibrio ottimale

“E’ una squadra che si deve abituare a difendere quello che ha in faccia, non quello che ha alle spalle. Gli si sta chiedendo di cambiare modo di pensare, non è semplice vederlo applicato in tempi molto brevi”. Sarri vuole costruire una Juve che difenda in avanti, ma ci vuole ancora fisiologico tempo.

Un esempio nella slide sopra. Pjanic segue Brozovic nei pressi dell’area interista, De Vrij viene servito da lui dopo essersi mosso alle sue spalle senza che nessuno segua l’olandese. In questo modo, i nerazzurri superano il primo pressing e la Juve si fa trovare attaccabile.