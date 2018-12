L’ex Juve Ribalta su Twitter: «Suc***, stasera si gode a -14» – FOTO

Javier Ribalta, ex capo-scout della Juventus e attualmente d. s. dello Zenit San Pietroburgo, si è lasciato andare su Twitter dopo la vittoria bianconera sull’Inter di ieri

Deve essere stata una serata piuttosto allegra quella di ieri non solo dalle parti di Torino, ma un po’ più ad Est… a Pietroburgo. Da quelle parti infatti, da qualche mese, vive Claudio Marchisio, ma non solo: a far parte della colonia bianconera in quel di Russia c’è anche l’apparentemente mite Javier Ribalta, ex capo-osservatore della Juventus e, quanto sembra, tifoso della Vecchia Signora sfegatata nonostante il nuovo ruolo di direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo. Così, dopo la vittoria della Juve contro l’Inter, via Twitter anche Ribalta si è dato alla pazza gioia con un’esultanza decisamente non molto composta.

Sul proprio profilo, infatti, l’ex capo-scout bianconero ha scritto, nell’ordine: «Forza Juve», quindi «Mario» (con chiaro riferimento all’autore del gol vittoria Mario Mandzukic) e, per finire, elegantemente anche un bel «Sucare», che però è stato poi prontamente rimosso (gli avranno fatto notare che quell’espressione non era proprio il massimo della sportività nei confronti nerazzurri). Ad un tifoso juventino che gli chiedeva se stesse effettivamente godendo in compagnia di Marchisio, Ribalta ha poi anche risposto: «Stasera si gode a -14». Il riferimento, in questo caso, non è tanto alle rigide temperature russe (e ci potrebbe pure stare), ma ovviamente ai 14 punti che separano la Juventus capolista dall’Inter in classifica.