Juve Inter: Skriniar è imponente come terzo di difesa

Skriniar sta facendo molto bene come difensore di sinistra nella difesa dell’Inter. Conte lo sta utilizzando come terzo centrale

Antonio Conte sta schierando Milan Skriniar come terzo difensore di sinistra. Lo slovacco se la sta cavando egregiamente, e pure contro la Juve ha fatto benissimo. Nelle fasi di difesa posizionale, l’ex Sampdoria ha mantenuto bene la linea e recuperato diversi palloni nei pressi della propria area.

Skriniar ha però inciso anche con uscite aggressive in zone più alte del campo, in particolar modo contro Bernardeschi (che agiva sul suo lato). Un esempio nella slide sopra, in cui vince il contrasto contro il giocatore della Juve in mezzo al campo. I suoi interventi accorciano la squadra (proprio ciò che chiede Conte) e rendono il recupero palla più efficiente.