Juventus, Moise Kean in gol all’Empoli: per lui 3 gol su 3 tiri tentati per ora in Serie A. Massimiliano Allegri però resta ancora molto cauto sull’esplosione del giovane vercellese

Il gol vittoria rifilato ieri all’Empoli appena subentrato dalla panchina certifica il momento d’oro di Moise Kean, nuovo talento del calcio italiano. L’attaccante della Juventus ha risolto la partita bianconera (avvicinando di un ulteriore passo deciso l’obiettivo Scudetto) mettendo insieme l’ennesimo record (raggiunto Mario Balotelli). Tre sono i gol segnati in questo campionato dall’attaccante vercellese di origini ivoriane e, dato decisamente più sconvolgente, tre sono anche i tiri in porta finora tentati! La percentuale di realizzazione di Kean è insomma al momento del 100%, a decretare ulteriormente, laddove ce ne fosse ancora bisogno, che probabilmente i tempi sono maturi per concedergli fiducia.

Non la pensa così invece evidentemente Massimiliano Allegri, che pure ieri, subito dopo il match, ha frenato sull’esplosione di Kean: «È giusto che tutti abbiano le proprie ambizioni, compreso Kean che ha davanti dei campioni: essendo giovane può migliorare attraverso il sacrificio, ricordo che alcuni si sono persi proprio per tali mancanze – le parole dell’allenatore juventino – . Quando è tornato dalla Nazionale non sapeva nemmeno dove fosse il centro di allenamento della Continassa, tante le energie sprecate anche dal punto di vista mediatico: è una questione psicologica ed è per questo che ho preferito tenerlo fuori dai titolari».