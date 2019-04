Khedira ha fatto il bilancio sulla stagione ormai passata e si è detto soddisfatto della vittoria del tricolore. Tuttavia sulla Champions League

Al Porsche Grand Prix di Stoccarda, Sami Khedira ha fatto il bilancio sulla stagione della sua Juventus. Il centrocampista bianconero si è detto soddisfatto della vittoria dello scudetto, ma rammaricato per l’eliminazione dalla Champions League.

Ecco le sue parole: «Una stagione del genere non è facile da predire e la Champions è un obiettivo visti gli investimenti della Juventus. Sette o otto squadre sognano di vincerla, per questo bisogna accettare l’eliminazione, anche se è molto dura. Abbiamo vinto il campionato per l’ottava volta consecutiva, una cosa speciale che non va data per scontata. Per me questo scudetto non è un premio di consolazione, ma è un grande successo. Dobbiamo continuare a vincere campionati e cercare di conquistare la Champions dopo più di 20 anni. Così si lavora in prospettiva».