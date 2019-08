Juve, Khedira non è più sul mercato? La situazione

Sarri ci ripensa: la Juve potrebbe trattenere Sami Khedira a dispetto delle numerose voci di mercato: le novità

Maurizio Sarri era stato chiaro in conferenza stampa parlando dei sei giocatori da tagliare in casa Juve. Tra i partenti in prima fila c’è Sami Khedira. O, meglio, c’era.

Secondo quanto affermato da Sky Sport, i bianconeri avrebbero cambiato idea sul centrocampista tedesco, accostato a diverse squadre nel corso del calciomercato estivo. Ora Khedira potrebbe davvero rimanere a Torino, salvo offerte clamorose.