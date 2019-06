Juve, la Borsa non sorride a Sarri: -4% da quando è stato annunciato

Il titolo della Juve ha perso il -4% in Borsa nella settimana in cui è stato annunciato Maurizio Sarri come nuovo allenatore

La Borsa non sorride a Maurizio Sarri. Il titolo bianconero è in calo in Borsa nella settimana dell’annuncio del nuovo allenatore della Vecchia Signora. Dopo aver sfiorato i nuovi massimi, le azioni della società torinese hanno perso valore negli ultimi sette giorni.

Come riportato da Calcio&Finanza, il titolo della Juventus è in calo da venerdì scorso, quando l’annuncio del nuovo tecnico sembrava ormai prossimo (solo venerdì ha perso il 4,6%). Il comunicato ufficiale dell’accordo con Sarri è arrivato domenica a Borsa chiusa e da lunedì è proseguto la discesa del valore.