Juve, la numero 9 è ancora senza proprietario: se la contendono in due

Juve, la numero 9 è ancora senza proprietario: ad una settimana dal via al campionato, se la contendono in due

Una maglia in cerca di proprietario. E’ la numero 9 della Juventus, ancora senza padrone a cinque giorni dal via del campionato. E così, secondo Tuttosport, Paratici corre contro il tempo per riuscire a prendere Icardi dall’Inter per consegnargli l’ambita casacca.

L’argentino, nelle ultime ore, è però pressato dall’ultimatum del Napoli. E così sullo sfondo resta forte la candidatura di Higuain alla conferma in bianconero, mentre si conferma sul mercato Dybala.