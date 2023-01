Juve, le penalizzazioni potrebbero non essere finite: la FIGC si deve ancora esprimere sul caso stipendi

La FIGC si deve ancora esprimere sul caso stipendi e accordi per i giocatori mai depositati in Lega. Ecco la situazione

Le penalizzazioni potrebbero non essere finite per la Juventus. La FIGC, infatti, si deve ancora esprimere sul caso stipendi e accordi per i giocatori mai depositati in Lega.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’inchiesta è stata aperta lo scorso novembre dopo gli ultimi sviluppi dell’Inchiesta Prisma, con la giustizia sportiva che presto si esprimerà.